PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Fahrzeug gestohlen und Unfall verursacht +++ In Keller eingebrochen +++ Diebstahl von Kraftrad aus Garage +++ Rucksack und Handy aus Fahrzeug gestohlen +++ Zimmerbrand

Limburg (ots)

1. Fahrzeug gestohlen, Unfall verursacht und dann geflüchtet,

Dornburg-Thalheim, Weißer Morgen,

Mittwoch, 28.05.2025, 20:00 Uhr bis Donnerstag, 29.05.2025, 06:45 Uhr

(rk) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde ein Fahrzeug in Dornburg-Thalheim entwendet und anschließend ein Verkehrsunfall in Waldbrunn-Ellar damit verursacht. Zwischen 20:00 Uhr und 06:45 Uhr entwendeten unbekannte Täter einen Pkw Hyundai ix55 in der Straße "Weißer Morgen" und fuhren mit diesem davon. In Waldbrunn-Ellar verunfallte der Pkw dann in der Hangenmeilinger Straße. Die Diebe entfernten sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbittet sich die Polizei in Limburg unter der 06431-9140-0.

2. Einbruch in Kellerraum,

Limburg, Ste-Foy-Straße,

Montag, 19.05.2025 bis Mittwoch, 28.05.2025, 08:15 Uhr

(rk) Im Zeitraum zwischen dem 19.05. und 28.05. wurde in einen Kellerraum in einem Mehrfamilienhaus in Limburg eingebrochen.

Im Tatzeitraum verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu dem Kellerraum des Mehrfamilienhauses in der Ste-Foy-Straße. Was die Diebe dort entwendet haben ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Insgesamt entstand ein Schaden von 500 EUR. Hinweise nimmt die Polizei in Limburg unter der 06431-91400 entgegen.

3. In Garage eingebrochen und Kraftrad entwendet,

Dornburg-Dorndorf, Bornstraße,

Mittwoch, 28.05.2025, 02:00 Uhr bis 03:00 Uhr und Mittwoch, 28.05.2025 17:00 Uhr - Donnerstag, 29.05.2025, 08:00 Uhr

(rk) Sowohl am frühen Mittwochmorgen, als auch in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde ein Kraftrad in Dorndorf entwendet.

Zwischen 02:00 Uhr und 03:00 Uhr am Mittwoch gelangten unbekannte Täter in eine Garage in der Bornstraße und stahlen dort ein Kraftrad der Marke Suzuki. Das Kraftrad wurde nach dem ersten Diebstahl wieder aufgefunden und konnte dem Besitzer übergeben werden. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag stahlen die Diebe das Fahrzeug dann erneut. Die Kriminalpolizei in Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet sich Hinweise unter der 06431-9140-0.

4. Diebstahl aus Kraftfahrzeug,

35781 Weilburg, An der Backstania,

Mittwoch, 28.05.2025, 17:30 Uhr bis 18:15 Uhr

(ms) Am Mittwochnachmittag wurde ein Rucksack und ein Mobiltelefon aus einem Pkw in Weilburg gestohlen.

Zwischen 17:30 Uhr und 18:15 Uhr parkte eine Fahrzeugführerin ihren Pkw auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Straße "An der Backstania" und ging einkaufen. Hierbei vergaß sie vermutlich, den Pkw abzuschließen. Als sie zu ihrem Pkw zurückkehrte stand die Fahrertür offen und der zuvor im Pkw befindliche Rucksack sowie ein Mobiltelefon wurden aus dem Pkw entwendet. Die Höhe des Diebesgutes beläuft sich auf ca. 600,00 EUR. Hinweise nimmt die Polizei in Weilburg unter der 06471-9386-0 entgegen.

5. Zimmerbrand in Einfamilienhaus,

35796 Weinbach-Gräveneck, Am Aukopf,

Donnerstag, 29.05.2025, 00:50 Uhr

(ms) Am frühen Donnerstagmorgen kam es zu einem Zimmerbrand in einem Einfamilienhaus in Weinbach-Gräveneck. Gegen 00:50 Uhr bemerkten die drei Bewohner des Hauses in der Straße "Am Aukopf" den Brand und konnten das Haus rechtzeitig und unbeschadet verlassen. Das Feuer, dass vermutlich in einer Abstellkammer ausgebrochen war, konnte durch Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Weinbach, Gräveneck und Elkerhausen unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Alle drei Bewohner wurden vorsorglich vor Ort durch Rettungskräfte medizinisch untersucht, erlitten glücklicherweise jedoch keinerlei Verletzungen. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf mindestens 70.000,- EUR.

Die Ermittlungen zur genauen Brandursache wurden durch die Kriminalpolizei Limburg aufgenommen.

