Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Bingen (ots)

Am 12.04.25 gegen 17:30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr der Umgehung Bingen am Rhein "Stadtstraße" auf Höhe der TH Bingen am Rhein. Der 80-jährige Unfallverursacher befuhr hierbei die Stadtstraße aus Richtung Ingelheim kommend in Fahrtrichtung Bingerbrück. Beim Einfahren in den Kreisverkehr übersah der Fahrer hierbei einen im Kreisverkehr befindlichen Motorradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß in dessen Folge der Motorradfahrer zu Fall kam und mehrere Meter über den Asphalt rutschte. Der 55-jährige Motorradfahrer zog sich Schmerzen im linken Knöchel zu, das Motorrad war nicht mehr fahrbereit. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte eine Alkoholbeeinflussung beim Unfallverursacher festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,64 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Der Unfallverursacher muss nun mit einem mehrmonatigen Entzug der Fahrerlaubnis rechnen.

