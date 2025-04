Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Geschwindigkeitsmessung "Blitzermarathon"

Bingen (ots)

Am 11.04.25 führten Beamte der Polizei Bingen im Rahmen des Blitzermarathons in der Zeit von 15:30 Uhr bis 17:30 Uhr auf der B9 in Höhe des "Haus Böppchen" eine Geschwindigkeitsmessung durch. Unweit der Messstelle ereigneten sich in jüngster Vergangenheit schwerwiegende Verkehrsunfälle. Insgesamt wurden acht Verkehrsteilnehmer-/innen festgestellt, die die an dieser Stelle erlaubten 60km/h überschritten. Die höchste festgestellte Geschwindigkeit lag bei 87km/h. Neben den Geschwindigkeitsverstößen konnten bei zwei Fahrer-/innen auch die nicht erlaubte Handynutzung nachgewiesen werden. Auf der Fahrt zurück zur Dienststelle wurde der Messtrupp dann noch auf einen die Nahebrücke befahrenden E-Scooter aufmerksam, an welchem kein Kennzeichen angebracht war. Die nachfolgende Verkehrskontrolle brachte neben dem fehlenden Versicherungsschutz zu Tage, dass der 31 -jährige Fahrer des E-Scooters unter Einfluss von THC und Opiaten stand. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und ein zusätzliches Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell