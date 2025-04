POL-PIBIN: Altes Kennzeichen herausgekramt

Bingen (ots) - Am 11.04.25 führten Beamte der Polizei Bingen im Rahmen des Blitzermarathons in der Zeit von 15:30 Uhr bis 17:30 Uhr auf der B9 in Höhe des "Haus Böppchen" eine Geschwindigkeitsmessung durch. Unweit der Messstelle ereigneten sich in jüngster Vergangenheit schwerwiegende Verkehrsunfälle. Insgesamt wurden acht Verkehrsteilnehmer-/innen festgestellt, die die an dieser Stelle erlaubten 60km/h ...

