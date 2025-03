Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Radfahrer bei Unfall verletzt

Ratzeburg (ots)

12. März 2025 | Kreis Stormarn | 11.03.2025 - Bargteheide

Dienstagabend (11. März 2025) kam es gegen 20 Uhr in der Stormarner Straße in Bargteheide zu einem Verkehrsunfall.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr ein 39-jähriger Bargteheider die Stormarner Straße mit einem Audi A4 in Richtung der Straße "Am Steinkreuz". Ihm kam ein 57-jähriger Radfahrer aus Bargteheide entgegen, der in starken Schlangenlinien fuhr. Daraufhin bremste der Autofahrer sein Fahrzeug ab. Der Radfahrer fuhr gegen den inzwischen stehenden Audi und stürzte. Hierbei verletzte er sich schwer, aber nicht lebensgefährlich. Bei der Unfallaufnahme wurde bei dem Radfahrer Atemalkoholgeruch wahrgenommen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest war nicht möglich. Die Beamten ordneten eine Blutprobenentnahme an. Der entstandene Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Der 57-jährige Bargteheider wird sich wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung verantworten müssen.

