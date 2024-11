Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Unfallbeteiligte Fahrradfahrerin nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Werne (ots)

Die Polizei sucht eine unfallbeteiligte Frau auf einem Fahrrad, die am Dienstag (12.11.2024) gegen 15.15 Uhr auf der Kurt-Schumacher-Straße in Werne in einen Verkehrsunfall mit Flucht verwickelt war.

Diese unbekannte Frau befand sich mit ihrem Fahrrad auf dem Fußweg entlang des Bachlaufs Horne in Richtung Kurt-Schumacher-Straße. Auf der Kurt-Schumacher-Straße (zwischen Pflegeheim und Restaurant) angekommen, übersah sie eine andere 67-jährige Fahrradfahrerin aus Werne, die den Fußweg von der Lünener Straße aus kommend in Richtung Werne Innenstadt befuhr.

Bei dem anschließenden Zusammenstoß stürzte die 67-Jährige und verletzte sich leicht. Zur ambulanten Behandlung kam sie in ein Krankenhaus.

Die beiden in den Unfall verwickelten Frauen sprachen miteinander und die Verursacherin sagte, sie habe einen Termin und sie schnell weiter müsse. Dem stimmte die 67-Jährige zu.

Die gesuchte Fahrradfahrerin soll ca. 50 Jahre alt sein.

Wer kennt diese Frau? Hinweise bitte an die Polizei in Werne unter 02389 921 3420, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell