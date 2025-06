POL-LM: +++ Körperverletzungen in Limburg und Weinbach +++ Diebstahl von Mähroboter +++ Unfall mit Personenschäden +++ Fahrer alkoholisiert und ohne Führerschein unterwegs +++

PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

1.Körperverletzung in Limburg

Limburg, Frankfurter Straße Samstag, 31.05.2025, 20:33 Uhr

Bei Streitigkeiten zwischen zwei Personengruppen kommt es zu einer Körperverletzung.

Am Samstag, 31.05.2025 um 20:33 Uhr wurde in der Frankfurter Straße in Limburg eine Auseinandersetzung gemeldet. Beim Eintreffen der Polizeikräfte wurde festgestellt, dass es sich um zwei Gruppen handelt. Ein unbekannter Täter hatte es nach verbalen Streitigkeiten geschafft einen Mann aus der anderen Gruppe zu schlagen. Die anderen Personen hatten versucht ihn zurückzuhalten. Der Täter floh in Richtung der Innenstadt und konnte im Rahmen der Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Der unbekannte Täter kann folgendermaßen beschrieben werden:

- männlich - arabisches Erscheinungsbild - schlanke Statur - ca. 160 cm groß - 20-25 Jahre alt - kurze, schwarze Haare - nackter Oberkörper - schwarze Jogginghose - schwarze Turnschuhe.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431 91400 in Verbindung zu setzen.

2.Auseinandersetzung bei Ritterfestspielen Weinbach - Freienfels, Festgelände Samstag: 31.05.2025, 23:00 Uhr

Handfeste Auseinandersetzung während der Ritterfestspiele in Freienfels.

Am Samstag, 31.05.2025 um 23:00 Uhr wurde eine Streife der Polizeistation Weilburg auf das Festgelände der Ritterfestspiele in Weinbach-Freienfels gerufen. Dort waren eine 20-jährige Frau aus dem Rhein-Kreis Neuss und ein 35-jähriger Mann aus dem Keis Neuwied in Streit geraten. Die Auseinandersetzung gipfelte schließlich darin, dass die Frau den Mann derart heftig biss, dass dieser medizinisch versorgt werden musste. Gegen die Frau wird nun wegen des Vorwurfs der Körperverletzung ermittelt.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sich mit sachdienlichen Hinweisen unter 6471 93860 an die Polizei in Weilburg zu wenden.

3.Rasenmähroboter gestohlen

Beselich Schupbach, Mörsberg Freitag, 30.05.2025 18:00 Uhr bis Samstag, 31.05.2025 07:00 Uhr

Diebstahl eines Rasenmähroboters durch unbekannte Täter.

In der Nacht von Freitag, 30.05.2025 18:00 Uhr bis Samstag, 31.05.2025 07:00 Uhr hatten es unbekannte Täter in der Straße Mörsberg in Beselich Schupbach auf einen Rasenmähroboter abgesehen. Der Roboter befand sich in einem zu einem Wohnhaus gehörenden Garten in seiner Ladestation. Der oder die Täter begaben sich auf das Grundstück und entwendeten das mehrere hundert Euro teure Gerät. Zeugen oder Hinweisgeber in der Sache werden gebeten sich unter 06471 93860 mit der Polizeistation in Weilburg in Verbindung zu setzen.

4.Unfall mit Personenschäden

Gemarkung Elz, B8 in Höhe Sportplatz Elz Samstag, 31.05.2025, 17:00 Uhr

Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und mehreren verletzten Personen.

Ein 57-jähriger Fahrer eines PKW Audi A4 befuhr die B8 aus Elz-Malmeneich kommend in Richtung Elz. Eine 46-jährige Fahrerin eines PKW Ford Fiesta befuhr die B8 in entgegengesetzter Richtung. In Höhe des Sportplatzes Elz bog der 29-jährige Fahrer eines PKW Audi A3 von einem asphaltierten Zuweg nach rechts auf die B8 in Richtung Elz ein. Hierbei übersah er den anfahrenden Audi aus Richtung Malmeneich. Trotz Vollbremsung und einer Ausweichbewegung konnte der aus Malmeneich kommende Fahrer den Aufprall nicht mehr verhindern. Durch den Aufprall schleuderte der Audi A3 des 29-jährigen Mannes in den Gegenverkehr und kollidierte dort frontal mit dem heranfahrenden Ford. Die Fahrzeugführer, sowie insgesamt drei Mitfahrer wurden bei dem Unfall verletzt und kamen zur weiteren Untersuchung in umliegende Krankenhäuser. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 38.000 Euro geschätzt.

5.Fahrer ohne Führerschein unter Alkoholeinfluss unterwegs Elbtal-Elbgrund, Hauser Straße Sonntag, 01.06.2025, 09:17 Uhr

Motorrad-Fahrer in Elbtal ohne Führerschein unter Alkoholeinfluss unterwegs.

Am Samstag, 01.06.2025 um 09:17 Uhr verlässt ein 36-jähriger Mann mit seinem Kraftrad Kawasaki nach einem verbalen Streit seine Wohnanschrift. Er soll alkoholisiert sein. Eine Streife, die den Streit schlichten sollte, kann ihn im Rahmen der Fahndung in der Verlängerung der Hauser Straße in Elbtal-Elbgrund antreffen. Bei der Kontrolle konnte tatsächlich eine nicht unerhebliche Alkoholisierung festgestellt werden. Zudem wurde festgestellt, dass er nicht im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis ist. Das Motorrad war weder zugelassen, noch versichert. Eine Blutentnahme wurde im Rahmen der Beweissicherung durchgeführt.

