POL-BI: Schallplattenkäufer entpuppt sich als Trickdieb

HC/ Bielefeld- Senne- Ein vermeintlicher Schallplatteninteressent stahl am Dienstagmittag, 13.05.2025, aus einer Wohnung eine Schmuckschatulle. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 11:30 Uhr klingelte ein Mann an der Haustür einer Wohnung in der Otto-Hahn-Straße. Als die Bewohnerin die Tür öffnete, fragte er nach Schallplatten, die er der Seniorin abkaufen wolle. Die Bielefelderin ließ den Unbekannten ins Haus und gemeinsam gingen sie zu einem Kriechkeller, in dem sich die Schallplatten des Opfers befanden. Als die Seniorin sich darin befand, gab der Mann vor, einen Karton für die Schallplatten holen zu wollen und verschwand. Die Bewohnerin bemerkte wenig später, dass der Mann das Haus verlassen hatte und schöpfte Verdacht. Bei der Kontrolle der Räume stellte sie fest, dass aus einem Zimmer ihre Schmuckschatulle entwendet worden war.

Das Opfer beschrieb den Dieb als osteuropäisch aussehend, ungefähr 35 bis 45 Jahre alt, circa 170 bis 175 cm groß und hatte kurze graue Haaren. Er trug ein grau/ braunes Oberteil und eine blaue Jeanshose.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 33 unter 0521-545-0 entgegen.

Die Polizei erinnert: Lassen Sie unbekannte Personen nur in ihre Wohnung, wenn Sie sich sicher sind, um wen es sich handelt!

