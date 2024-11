LPI-NDH: Überraschung nach dem Urlaub

Alterstedt (ots) - Am Samstagabend kam es in Alterstedt zu dem Brand eines Wohnhauses, bei dem der Dachstuhl ausbrannte. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf einen hohen fünfstelligen Betrag. Personen kamen nicht zu Schaden. Zur Brandursache ermittelt die Kriminalpolizei Mühlhausen. Am Montag kommen Kriminaltechniker der Kriminalpolizei Nordhausen zum Einsatz. Ersten Ermittlungen zu Folge wurde am Samstagabend ein Ofen in dem Haus betrieben, der womöglich die ...

