POL-BI: Ausländerfeindlicher Aufkleber löst Schlägerei aus

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Innenstadt- Am Dienstag, 13.05.2025, gelang einer polizeibekannten Diebin zunächst nach einem versuchten räuberischen Diebstahl die Flucht. Sie ließ dabei ihre Handtasche zurück, in der sich Drogen befanden. Polizisten fassten die Wiederholungstäterin bei einem erneuten Diebstahl. Am Mittwoch erschien eine Mitarbeiterin einer ...

mehr