Polizei Bielefeld

POL-BI: Kind gerät mit Tretroller vor Auto

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Buschkamp - Ein Auto erfasste am Dienstag, 13.05.2025, einen Jungen, der mit seinem Tretroller plötzlich auf die Straße geriet. Das Kind wurde leicht verletzt.

Gegen 17:20 Uhr fuhr ein 10-jähriger Junge mit seinem Tretroller auf dem Gehweg entlang der Straße Am Flugplatz in Richtung Friedhofstaße. Im Bereich zwischen der Concarneaustraße und der Max-Planck-Straße geriet er im Bereich eines abgesenkten Bordsteins auf die Straße. Ein 46-jähriger Bielefelder befuhr mit einem Skoda Octavia die Straße Am Flugplatz in Richtung Buschkampstraße. Obwohl der Autofahrer abbremste und versuchte dem Kind auszuweichen, kollidierte der Junge frontal mit dem Pkw.

Der Junge erlitt durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen und wurde zur medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell