POL-EL: B213 - die Bergungsmaßnahmen sind abgeschlossen - Fahrbahn wieder Freitag

Heede (ots) - Gestern zwischen 18.15 Uhr und 19.55 Uhr beabsichtigten unbekannte Täter gewaltsam in ein Wohnhaus an der Straße "Kleines Feld" einzudringen. Dabei wurden sie mutmaßlich durch einen Hund gestört und flüchteten ohne Beute. In unmittelbarer Nähe verschafften sich unbekannte Täter zwischen 20.00 Uhr und 22.00 Uhr ebenfalls Zutritt zu einem Wohnhaus. ...

mehr