POL-BI: Zwei Minuten genügen

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Buschkamp - Ein Auto erfasste am Dienstag, 13.05.2025, einen Jungen, der mit seinem Tretroller plötzlich auf die Straße geriet. Das Kind wurde leicht verletzt. Gegen 17:20 Uhr fuhr ein 10-jähriger Junge mit seinem Tretroller auf dem Gehweg entlang der Straße Am Flugplatz in Richtung Friedhofstaße. Im Bereich zwischen der Concarneaustraße und der Max-Planck-Straße geriet er im ...

