LPI-SLF: Unbekannter beschädigt Hauseingangstür

Pößneck (ots) - Im Zeitraum vom 06.05., 18 Uhr bis zum 09.05., 11:00 Uhr versuchten unbekannte Täter die Tür am Ausrüstungsschuppen am Kletterpark Pößneck aufzuhebeln. Auch das am Schuppen befindliche Fenster wurde versucht aufzuhebeln. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge im o.g. Zeitraum bemerkt? Hinweise bitte unter Angabe des Aktenzeichens ...

