Polizei Bielefeld

POL-BI: Ladendiebin lässt Tasche mit Drogen zurück - Jetzt sitzt sie in Haft

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Innenstadt- Am Dienstag, 13.05.2025, gelang einer polizeibekannten Diebin zunächst nach einem versuchten räuberischen Diebstahl die Flucht. Sie ließ dabei ihre Handtasche zurück, in der sich Drogen befanden. Polizisten fassten die Wiederholungstäterin bei einem erneuten Diebstahl.

Am Mittwoch erschien eine Mitarbeiterin einer Drogerie auf der Stadtwache und übergab der Polizei eine Damentasche sowie vorgefertigte Strafanzeigen. Um 18:50 Uhr am Dienstag hatte sie in dem Geschäft an der Bahnhofstraße, zwischen der Arndt- und Karl-Eilers-Straße, eine verdächtige Frau bei dem Diebstahl von Parfüm beobachtet. Die Beobachterin sprach die Täterin an. Nach einer Diskussion sowie körperlichen Auseinandersetzung ergriff diese die Flucht und ließ die Beute sowie ihre Handtasche zurück. Die Mitarbeiterin erlitt bei der Auseinandersetzung leichte Verletzungen.

Die Polizisten der Stadtwache durchsuchten die von der Zeugin übergebene Handtasche der Diebin und fanden darin Drogen sowie ein Anschreiben an eine polizeibekannte 39-Jährige aus Hiddenhausen. Anhand der vorhandenen Videoaufzeichnungen konnte ein Mitarbeiter der Stadt die 39-Jährige, die den Beamten der Stadtwache bereits hinlänglich durch Ladendiebstähle bekannt ist, als Täterin identifizieren.

Am Mittwochabend fassten Ladendetektive die hartdrogenabhängige Hiddenhausenerin in einer Parfümerie. Bei ihrer Durchsuchung wurden drei hochpreisige Sonnenbrillen aufgefunden, die sie zuvor bei einem Optiker gestohlen hatte. Die Beamten der Soko Innenstadt nahmen die Wiederholungstäterin vorläufig fest und führten sie einem Richter vor. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl für die 39-Jährige.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell