PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Anhängerabdeckung entwendet +++ Fahrradfahrer schwer verletzt

Limburg (ots)

1. Anhängerabdeckung entwendet,

Runkel-Dehrn, Austraße, 05.06.2025, 14:00 Uhr bis 14:30 Uhr

(mv)Bislang unbekannte Täter hatten es am Donnerstagnachmittag in Runkel-Dehrn auf die Abdeckung eines Anhängers abgesehen. Zwischen 14:00 Uhr und 14:30 Uhr begaben sich die Diebe in eine Hofeinfahrt in der Austraße und nahmen die Abdeckung eines Anhängers an sich. Die Täter konnten unerkannt vom Tatort entkommen. Hinweise zur Tat, den Tätern oder verdächtigen Beobachtungen nimmt die Limburger Polizei unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

2. Fahrradfahrer schwer verletzt,

Merenberg, In der Hembach, 05.06.2025, 18:38 Uhr

(mv)Am Donnerstag kam es am frühen Abend in Merenberg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Fahrrad. Die 18-jährige Autofahrerin wollte gegen 18:40 Uhr von einem Parkplatz in die Straße "In der Hembach" einbiegen und kollidierte hierbei mit einem 17-jährigen Fahrradfahrer, welcher auf der Straße unterwegs war. Der Fahrradfahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde nach örtlicher Behandlung unter dem Einsatz eines Rettungshubschraubers in eine Klinik gebracht.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell