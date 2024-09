Polizei Wuppertal

POL-W: W Zeugenaufruf nach gefährlicher Körperverletzung

Wuppertal (ots)

Nach einer gefährlichen Körperverletzung vom vergangenen Freitag (06.09.2024, gegen 21:00 Uhr) auf der Wittener Straße bittet die Polizei um Hinweise. Nach bisherigem Kenntnisstand kam es im Bereich einer Baustelle auf der Wittener Straße (zwischen Beckacker Schulstraße und der Straße Vor der Beule) zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Bei dieser wurde ein bislang unbekannter Geschädigter von drei Personen zu Boden geschlagen. In der Folge schlug man weiterhin auf den am Boden liegenden Mann ein. Als die eingesetzten Kräfte - die von Zeugen alarmiert wurden - an der Einsatzörtlichkeit eintrafen, konnte der Geschädigte nicht mehr angetroffen werden. Dieser sei dunkel gekleidet und circa 175 cm bis 180 cm groß gewesen. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung traf die Polizei an der Straße Am Diek auf drei Tatverdächtige (18, 25 und 30) Männer. Ihnen wird eine Beteiligung an der gefährlichen Körperverletzung vorgeworfen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Geschädigten geben können sowie den Geschädigten, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (ar)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell