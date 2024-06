Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Brand im Badezimmer

Lingen (ots)

Gestern kam es gegen 13:15 Uhr in der Straße "Am Sandhügel" zu einem Brand. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet vermutlich der Föhn im Badezimmer einer Wohnung in Brand. Beim eigenständigen Löschen des Brandes wurde eine 56-jährige Hausbewohnerin leicht verletzt. Sie wurde mit dem Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Bei Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Lingen war der Brand bereits gelöscht.

