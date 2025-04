Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Kinder nach Verkehrsunfällen leicht verletzt

Limburgerhof/Neuhofen (ots)

Ein 7-jähriges Kind wurde am vergangenen Montagmittag bei einem Fahrradunfall in der Fichtestraße leicht verletzt. Beim ordnungsgemäßen Befahren des Gehweges kam das Kind aus bisher ungeklärter Ursache ins Schlingern und stürzte im Anschluss. Hierbei erlitt der Junge leichte Verletzungen am Arm und wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Zu einem weiteren Verkehrsunfall mit einem verletzten Kind kam es nur knapp zwei Stunden später in der Jahnstraße in Neuhofen. Vermutlich, weil aufgrund der Handynutzung abgelenkt war, geriet ein 10-jähriger Junge mit seinem Fahrrad in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem Seitenspiegel eines entgegenkommenden Autos eines 27-jährigen aus Neuhofen. Der Junge kam daraufhin zu Fall und verletzte sich leicht an der Hand. Unschön war, was im weiteren Verlauf der Unfallaufnahme geschah. Nachdem die Mutter des Jungen in Begleitung eines Nachbarn an die Unfallstelle kamen, entwickelte sich zwischen dem beteiligten Autofahrer und dem Nachbarn ein Streitgespräch, in dessen Verlauf auch gegenseitige Beleidigungen ausgesprochen wurde. Beide Männer erwartet nun ein Verfahren wegen Beleidigung. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235 / 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) bei der Polizeiinspektion Schifferstadt zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell