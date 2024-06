Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Vorfahrt genommen

Mit Blechschaden endete ein Unfall am Mittwoch in Laupheim.

Der Unfall ereignete sich gegen 7.30 Uhr. Ein 40-Jähriger fuhr mit seinem VW in der Leibnizstraße in dem verkehrsberuhigten Bereich. An der Kreuzung zur Bronner Straße bog er nach links in die Bronner Straße ab. Dort übersah er wohl wegen dem hochgewachsenen Gras den von links kommenden 24-Jährigen. Der war mit einem Tesla unterwegs und hatte Vorfahrt. Im Kreuzungsbereich stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Laupheim hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Sachschaden an den beiden fahrbereiten Fahrzeugen auf rund 4.500 Euro

Hinweis der Polizei: Missachten der Vorfahrt ist eine der häufigsten Ursachen schwerer Verkehrsunfälle und ist wie zu schnelles Fahren, Fehler beim Abbiegen und falsches Überholen auf Eile zurückzuführen. Diese Ursachen machen etwa ein Drittel aller Unfälle aus. Dabei sei Eile im Straßenverkehr fehl am Platz. Wer auf Nummer sicher geht, fährt gelassen und ohne Hetze. Damit alle sicher ankommen.

