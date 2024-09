Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: FW Ratingen: Küchenbrand - Rauchmelder verhindert größeren Schaden

Bild-Infos

Download

Ratingen (ots)

Ratingen, Dr.-Kessel-Straße. 14:54 Uhr

Eine brennendes Induktionskochfeld führte am Samstagmittag zu einem Einsatz der Feuerwehr Ratingen. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein Induktionskochfeld in der Küche eines Einfamilienhauses in Brand.

Aufgrund des angebrachten Rauchwarnmelders wurde die Bewohner frühzeitig alarmiert und entdeckten den Entstehungsbrand. Geistesgegenwärtig wurde durch die Bewohner eine Löschdecke über das Induktionskochfeld geworfen. Parallel erfolgte die Stromlosschaltung über die Sicherungen.

Bei Eintreffen der Feuerwehr befanden sich alle Bewohner im Freien. Es wurde umgehend ein Löschangriff vorgenommen. Ein Trupp unter Atemschutz löschte den Brand mittels Kleinlöschgerät und verbrachte das Brandgut ins Freie. Im Anschluss wurde das Gebäude mittels Hochleistungslüfter entraucht.

Parallel zu diesen Maßnahmen wurden drei Personen, die kleine Mengen Rauchgas eingeatmet hatten, durch den Rettungsdienst gesichtet. Alle drei Betroffenen konnten an der Einsatzstelle verbleiben.

Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr, der Standort Mitte, der Rettungsdienst der Städte Ratingen & Heiligenhaus und die Polizei.

Original-Content von: Feuerwehr Ratingen, übermittelt durch news aktuell