Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 26.06.2025 (2)

Eschwege (ots)

Polizei Witzenhausen

Diebstahl aus Pkw; Polizei sucht Zeugen

In der Karlsbrunnenstraße in Neu-Eichenberg haben unbekannte Täter einen grauen Toyota Yaris widerrechtlich geöffnet, mutmaßlich mittels eines techn. Funkwellenverlängerers, und aus dem Handschuhfach einen geringen Bargeldbetrag und eine Bankkarte geklaut. Der Diebstahl ereignete sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gegen 01.48 Uhr. Hinweise an die Polizei Witzenhausen unter 05542/9304-0.

Auffahrunfall im Kreisverkehr

Im Kreisverkehr "An der Bohlenbrücke" (B451/B80) in Witzenhausen kam es am Mittwoch um kurz vor 16.00 Uhr zu einem Auffahrunfall. Ein 21-jähriger Autofahrer aus Rosdorf hatte zu spät erkannt, dass ein vorausfahrender 85-Jähriger aus Witzenhausen in seinem Pkw wegen eines Rückstaus an der Ausfahrt zur B 80 in Richtung Hann. Münden verkehrsbedingt halten musste und fuhr auf. Am Pkw des 85-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro, der andere Schaden ist noch nicht beziffert.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell