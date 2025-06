Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Trunkenheitsfahrt

Bingen (ots)

Am 07.06.25 gegen 00:30 Uhr kam es zu einem ungebetenen Besuch bei einer Festivität am Rhein unterhalb der Mainzer Straße in Bingen. Der nicht geladene 39-jährige Besucher zeigte sich stark betrunken, wollte die Örtlichkeit vor Ort aber auch auf mehrfache Ansprache hin nicht verlassen. Mit Eintreffen der Streife der Polizei Bingen stellte sich heraus, dass der ungebetene Gast zuvor mit dem Fahrrad angefahren kam. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,27 Promille. Der Radfahrer wurde zur Polizei Bingen verbracht wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

