Polizei Wuppertal

POL-W: W Angriff auf Polizisten in Barmen

Wuppertal (ots)

Am Sonntagmorgen (01.06.2025, gegen 04:20 Uhr) kam es zu einem Angriff auf Polizeibeamte auf dem Hans-Dietrich-Genscher-Platz. Zuvor machte ein Zeuge gegenüber der Polizei Angaben zu einer Sachbeschädigung in einer Eventlocation am Hand-Dietrich-Genscher-Platz. Nach Aufnahme des Sachverhalts erhielten der 31-jährige deutsche Tatverdächtige sowie drei Zeugen (2 x 29 j. und 30 j.) einen Platzverweis für den Bereich vor dem Barmer Bahnhof. Der 30-Jährige kam trotz mehrfacher Aufforderung dem Platzverweis nicht nach. Während eine Beamtin den griechischen und italienischen Staatsbürger in Gewahrsam nahm, kehrten die drei anderen Männer zurück. Dabei schlug der Tatverdächtige der Sachbeschädigung einem eingesetzten Polizisten zwei Mal unvermittelt mit der Faust gegen den Kopf. Anschließend brachten Einsatzkräfte den Mann zu Boden und legten ihm Handfesseln an. Während der Sicherung der am Boden liegenden Person, versuchte der 29-jährige Deutsche ihn zu befreien. Eine Polizistin verhinderte die Befreiung. Die beiden wurden ebenfalls in Gewahrsam genommen. Der Polizeibeamte erlitt durch den Angriff leichte Verletzungen.

