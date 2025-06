Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Unfall zwischen LKW und Linienbus - Pressemitteilung Nr. 3

Heidelberg (ots)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6049041 // https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6049109), ereignete sich auf der Kreuzung Mittermaierstraße/Bergheimer Straße ein Unfall, bei dem vier Businsassen, darunter auch der Busfahrer, leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht wurden.

Ersten Unfallermittlungen zufolge fuhr der Fahrer des Sattelzuges entlang der Bergheimer Straße in Richtung Bismarckplatz. An der Kreuzung zur Mittermaierstraße bog er verbotswidrig nach links ab, um weiter in Richtung Ernst-Walz-Brücke zu fahren. Hierbei übersah er den auf dem Gleiskörper fahrenden Linienbus. Durch die Kollision der beiden Fahrzeuge wurden vier Personen leicht verletzt. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt und konnte seine Fahrt nach der Unfallaufnahme fortsetzen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unklar. Es ergaben sich für die Dauer der Sperrung der Mittermaierstraße keine nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

