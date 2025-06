POL-MA: Heidelberg: Unfall zwischen LKW und Linienbus - Pressemitteilung Nr. 1

Heidelberg (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag ereignete sich in einer Gaststätte in der Straße "Schwetzinger Terrasse" ein Einbruch. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude und entwendeten Bargeld in Höhe von etwa 200 Euro. Ersten Erkenntnissen zufolge gelangten Unbekannte durch ein Fenster der Gaststätte ins Innere, wo diverse ...

mehr