Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg/B535: Zwei leicht verletzte Personen und 12.000 Euro Sachschaden nach Auffahrunfall

Heidelberg (ots)

Am Dienstag gegen 18:00 Uhr befuhren zwei Autofahrer hintereinander von Heidelberg kommend die Auffahrt auf die B 535 in Richtung des Heidelberger Stadtteils Boxberg. Der vorausfahrende 38-jährige Renault-Fahrer hielt ordnungsgemäß an der Haltelinie des dortigen Stopp-Schildes an. Der ihm folgende 39-jährige VW-Fahrer schenkte seine Aufmerksamkeit dem auf der B 535 fahrenden Verkehr, bemerkte das Halten des Vorausfahrenden nicht und fuhr dem Renault-Fahrer ins Heck.

Durch den Unfall wurden der Fahrer des Renaults sowie seine Beifahrerin leicht verletzt. Die beiden Insassen wollten anschließend eigenständig einen Arzt aufsuchen. Der Unfallverursachende blieb unverletzt. Durch die Kollision der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro, wobei der Golf nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste.

Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

