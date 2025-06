Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: 20.000 Euro Schaden nach Unfall aufgrund Rotlichtverstoßes

Mannheim (ots)

Am Dienstag gegen 13:00 Uhr missachtete eine 29-jährige Autofahrerin mit ihrem Daimler-Benz das Rotlicht einer Ampel an der Kreuzung Casterfeldstraße/Brückeswasen im Mannheimer Stadtteil Rheinau und kollidierte mit einem von rechts kommenden 38-jährigen Busfahrer. Wenngleich sich der Sachschaden an den Fahrzeugen auf jeweils etwa 10.000 Euro beläuft, konnten die Unfallbeteiligten ihre Fahrt nach der Unfallaufnahme fortsetzen. Sowohl die fahrzeugführenden Personen als auch die Insassen des Busses blieben unverletzt.

Der Verkehrsdienst Mannheim hat die Unfallermittlungen im Zusammenhang mit dem Rotlichtverstoß aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell