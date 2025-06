POL-MA: Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Transporter kollidiert im Kreuzungsbereich mit Motorrad

Mannheim (ots) - Bislang Unbekannte drangen in der Nacht von Montag auf Dienstag in ein Möbelgeschäft in der Fardelystraße ein und erbeuteten einen niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag. Ersten Erkenntnissen zufolge gelangte eine bislang unbekannte Täterschaft durch ein Fenster des Möbelhauses ins Innere der Räumlichkeiten. Es wurden diverse Büroräume nach Wertgegenständen durchsucht. Außerdem öffneten sie ...

