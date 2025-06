POL-MA: BAB6/St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis: Tatort gesucht! Wertgegenstände bei verdächtigen Personen sichergestellt!

Heidelberg (ots) - Eine Unfallflucht im Stadtteil Neuenheim mit Beteiligung einer Straßenbahn, bei der drei Fahrgäste verletzt wurden, konnte am Dienstagvormittag rasch geklärt werden. Ein zunächst unbekannter Kleintransporter-Fahrer war kurz nach 10 Uhr auf der Berliner Straße in Richtung Handschuhsheim unterwegs. In Höhe der Straßenbahnhaltestelle "Bunsengymnasium" wollte er nach links in die Straße "Im ...

