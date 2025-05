POL-NI: Kupferdiebstahl in Rinteln

Rinteln (ots) - (jp) Am Freitagvormittag, den 23.05.2025, ist es in der Rintelner Südstadt, in der nähe der IGS Rinteln, zu einem Diebstahl von einem E-Scooter durch bislang unbekannte Täter gekommen. Die Polizei Rinteln hat ein entsprechendes Strafverfahren wegen Diebstahl eingeleitet. Wer sachdienliche Hinweise zu der Tat geben kann, wird gebeten, sich telefonisch unter 05751-96460 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg ...

