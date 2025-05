POL-NI: Diebstahl in Rinteln

Haste (ots) - (ps) Am Freitagabend, den 23.05.2025, ist es zwischen 17:30 Uhr und 20:00 Uhr, zu dem Diebstahl eines E-Scooters am Bahnhof in Haste gekommen. Der E-Scooter ist ursprünglich bei den dortigen Fahrradständern abgestellt worden. Der Schaden beträgt ca. 550 Euro. Die Polizei Bad Nenndorf ermittelt wegen Diebstahls und bittet Zeugen, sich telefonisch unter 05723/7492-0 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg Polizeikommissariat ...

mehr