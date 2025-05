Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Gefährlicher Eingriff i. d. Straßenverkehr mit. Pkw. Pkw fährt auf Person zu.

31655 Stadthagen (ots)

(KER)Am Montag, den 19.05.2025, gegen 09.30 Uhr, ging eine Passantin auf der "Schwednitzer Straße" in Stadthagen in Richtung Einmündung der Straße "Am Sonnenbrink". Hinter der Passantin näherte sich ein PKW, beschleunigte und hielt auf die Person zu. Die Passantin konnte ich hinter einem dortigen Betonpoller in Sicherheit bringen. Der Pkw Fahrer hielt in Höhe der Passantin und rief ihr etwas durch das geöffnete Fahrzeugfenster zu. Anschließend setzte der Fahrzeugführer seine Fahrt fort. Personen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat Stadthagen, oder einer anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Kertzinger, PK

