POL-NI: Drei Brände im Stadtgebiet

Bückeburg (ots)

(Thi) Am Freitag den 23.05.2025 meldete ein Anrufer gegen 00:06 Uhr einen Brand eines Motorrollers an der Straße Am Bahnhof in Bückeburg.

Noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte griffen die Flammen auf die Eingangstür des angrenzenden Wohncontainers über. Durch die Feuerwehr konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Am Motorroller sowie am Wohncontainer entstand Sachschaden in noch nicht bezifferbarer Höhe. Die Wohnungen in dem Container sind weiterhin bewohnbar. Der meldende Anrufer wurde durch Rauchgase leicht verletzt und nach kurzer medizinischer Behandlung wieder aus dem Krankenhaus entlassen.

Noch während der Löscharbeiten wurde ein Heckenbrand in der Graf-Wilhelm-Str. gemeldet. Hier brannte eine Thuja-Hecke auf einer Länge von ca. 15 Metern. Auch dieser Brand konnte durch die eingesetzten Feuerwehrkräfte schnell gelöscht werden. Die Hecke wurde im betroffenen Bereich stark beschädigt. Unmittelbar darauf wurde ein weiterer Heckenbrand in der Robert-Koch-Str. gemeldet. Hier brannte eine Hecke auf ca. 2 Meter. Der Brand wurde ebenfalls zügig unter Kontrolle gebracht. An der Hecke entstand leichter Sachschaden.

Aufgrund der Nähe der Brandorte zueinander und der Gesamtumstände wird nach derzeitigen Ermittlungsstand in allen drei Fällen von vorsätzlicher Brandstiftung ausgegangen.

Zeugen oder Hinweisgeber werden dringend gebeten, sich bei der Polizei Bückeburg zu melden.

