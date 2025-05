Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Ladendieb durch Kamera aufgezeichnet

Nienburg (ots)

(Kun) Die Polizei Nienburg konnte einen Ladendieb aufgrund von der Videoaufzeichnung identifizieren. Der amtsbekannte Mann wurde aufgezeichnet, als er in einem Baustoffgeschäft an der Verdener Landstraße in Nienburg Ware aus dem Regal nahm und sich in den Hosenbund steckte. Dann verließ er ohne zu bezahlen das Geschäft und fuhr mit einem PKW weg. Jedoch ist er nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis, sodass nun mehrere Ermittlungsverfahren gegen ihn geprüft werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell