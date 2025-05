POL-NI: Fahrzeug entwendet -Polizei sucht Zeugen

Rodenberg (ots) - (Kun) - Am 21.05.25 um 15:58 fiel in Rodenberg in der Suntalstraße ein E-Scooter auf. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 27-jährige Fahrzeugführer aus Algesdorf unter dem Einfluss von THC stand. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt in den nächsten 24 Stunden untersagt. Rückfragen bitte an: Gesa Kuna ...

