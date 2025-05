Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Verdächtige Wahrnehmung

Stadthagen (ots)

Am 21.05.2025, um 19.15 Uhr, wurde durch einen Zeugen in Stadthagen, im Bereich der Adolph-Baar-Straße eine verdächtige Beobachtung gemeldet. Der Zeuge teilte der Polizei in Stadthagen mit, dass er eine Frau beobachtet habe, die sich offensichtlich vor einem Mann versteckte, der im dortigen Bereich mit einem Kleinkraftrad unterwegs war. Die Personalien des Mannes wurden festgestellt, allerdings verschwand die Frau in der kurzen Zeitspanne, in der der Mann durch den Zeugen in ein Gespräch verwickelt wurde. Zu der Frau ist nur bekannt, dass diese einen großen grau/braunen Hund mit sich führte. Die Frau wird gebeten, sich zwecks Klärung des Sachverhaltes bei der Polizei Stadthagen unter der bekannten Rufnummer zu melden.

