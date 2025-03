Polizei Münster

POL-MS: Aus aktuellem Anlass warnt die Polizei erneut vor einer neuen Betrugsmasche - Warnung für alle Altersklassen

Münster (ots)

Derzeit sprechen angebliche britische Staatsangehörige Passantinnen und Passanten an und täuschen ihre Notlage vor. Dabei geben sie beispielsweise an, dass sie ihre Kreditkarte verloren hätten oder ihr Portemonnaie geklaut worden wäre und sie dringend Bargeld bräuchten, da sie derzeit mit ihrer Familie in Deutschland Urlaub machen würden. Die meist männlichen Täter mit britischem Akzent begleiten ihre potenziellen Opfer bis in die Bankfilialen und holen gemeinsam mit ihnen dort Geld ab. Dann geben sie vor, den erhaltenen Geldbetrag sofort zurückzuüberweisen und zeigen die getätigte Überweisung auf dem Handy vor. Nachdem man sich verabschiedet hat, werden die Überweisungen jedoch sofort von den Betrügern storniert, sodass keine Rückzahlung erfolgt.

Die Polizei rät daher noch einmal eindringlich: Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen, angebliche Mitarbeiter von Polizei, Staatsanwaltschaften, Gerichten oder Geldinstituten. Informieren Sie im Zweifelsfall immer die Polizei unter der Notrufnummer 110.

