POL-MS: Auseinandersetzung im Wolbecker Festzelt - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots) - Beamte der Kriminalpolizei haben am Dienstag (04.03.) nach umfangreichen Ermittlungen zwei mutmaßliche Drogendealer im Alter von 23 und 29 Jahren festgenommen. Die Männer aus Dortmund stehen im Verdacht, seit Monaten andere Dealer in Münster mit Kokain beliefert zu haben. In den vergangenen zwei Wochen waren einige Ermittlungen in Wolbeck ...

mehr