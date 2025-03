Polizei Münster

POL-MS: Unfall auf der Weseler Straße - Zusammenstoß zwischen Lkw und Fahrrad - 86-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Münster (ots)

Am Donnerstagnachmittag (06.03., 14:20 Uhr) ist es im Bereich der B 51 und der Weseler Straße zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Fahrradfahrer gekommen.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge ist ein 67-jähriger Lkw-Fahrer von der Umgehungsstraße (B 51) nach rechts auf die Weseler Straße in Fahrtrichtung Innenstadt gefahren. Beim Abbiegen erfasste der Lkw-Fahrer den 86-jährigen Fahrradfahrer, der den Radweg in Fahrtrichtung stadtauswärts befuhr. Aufgrund der Kollision fällt der Radfahrer auf die Fahrbahn und wird durch den LKW mehrere Meter mitgeschliffen. Rettungskräfte brachten den lebensgefährlich verletzten Radfahrer in ein Krankenhaus. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam aus Münster hat die Spuren am Unfallort für die Rekonstruktion des Unfallhergangs aufgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

Für die Unfallaufnahme war die Weseler Straße in Fahrtrichtung stadteinwärts komplett und auch die Zu- und Abfahrten der B51 bis 17:05 Uhr gesperrt.

