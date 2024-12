Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen

Lkr. Tuttlingen) - Unbekannter verursacht Schaden am Auto auf Kaufland-Parkplatz und flüchtet (09.12.2024)

Spaichingen (ots)

Am Montagnachmittag ist es auf dem Parkplatz der Kaufland-Filiale in der Straße "Obere Wiesen" zu einer Unfallflucht an einem geparkten Auto gekommen. Als die 35-jährige Fahrerin nach ihrem Einkauf gegen 14:15 Uhr zu einem schwarzen Nissan Rogue zurückkehrte, stellte sie Beschädigungen an der Motorhaube des Wagens fest.

Nach bisherigen Erkenntnissen könnte der Schaden durch einen Fahrradfahrer verursacht worden sein. Möglicherweise touchierte oder stürzte dieser auf die Motorhaube.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 07424-93180 beim Polizeirevier Spaichingen zu melden.

