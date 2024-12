Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) 39-Jährige bricht in Kirche ein (09.12.2024)

VS-Villingen (ots)

Nachdem es bereits im Verlauf des Sonntags zu einem Diebstahl in der Sakristei der Katholischen Kirche in der Straße "Romäusring" gekommen ist (wir berichteten: http://presseportal.de/blaulicht/pm/110973/5926955), haben Beamte des Polizeireviers Villingen am Montagmorgen eine 39 Jahre alte Tatverdächtige vorläufig festgenommen. Gegen 08.20 stellte ein Mitarbeiter der Kirche Geräusche in einem Kellerraum fest und verständigte die Polizei. Bei der anschließenden Durchsuchung trafen die Beamten auf eine 39-Jährige, die sich widerrechtlich Zugang zu den Räumlichkeiten verschaffte und mutmaßlich auch für die Diebstähle am Vortag verantwortlich war.

Die Frau wurde nach Abschluss der polizeilichen Massnahmen auf die Straße entlassen.

Sie muss sich wegen des Einbruchs in die Kirchenräume und die Diebstähle verantworten.

