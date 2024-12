POL-KN: (VS-Villingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Packstationen "Beim Enggäßle" aufgebrochen (09.12.2024)

Radolfzell (ots) - Bei einem Unfall auf der Untertorstraße hat am Montagabend ein Radfahrer ein Kind erfasst. Ein 6-Jähriger überquerte die Untertorstraße vom Park kommend an einer Querungshilfe. Zeitgleich fuhr ein 47-Jähriger mit einem Fahrrad in Richtung Böhringer Straße und touchierte den Bub am Bein, ...

