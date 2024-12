Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Eigeltingen, B14, Lkr. Konstanz) Unfall auf der B14 zwischen Stockach und Tuttlingen - eine Person verletzt (09.12.2024)

Eigeltingen, B14 (ots)

Eine verletzte Person und Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 23.000 Euro sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Montagmittag auf der Bundesstraße 14 zwischen Stockach und Tuttlingen ereignet hat. Ein 62-Jähriger war mit einem Dacia Duster von Stockach in Richtung Tuttlingen unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache kam der Mann mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem Hyundai i10 einer 34-Jährigen. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Hyundai in die Wiese abgewiesen. Die 34-Jährige erlitt infolge des Aufpralls Verletzungen und musste durch den Rettungsdienst versorgt werden. Neben dem DRK waren ein Rettungshubschrauber, die Feuerwehr und ein Abschleppdienst im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell