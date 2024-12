POL-BO: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall in Bochum

Bochum (ots) - Am Freitag, 6. Dezember, kam es zu einem versuchten Raubdelikt auf einen Kiosk in Bochum-Günnigfeld. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise. Nach bisherigem Kenntnisstand betraten zwei unbekannte Täter gegen 20.55 Uhr den Kiosk an der Schulte-Hordelhoff-Str.1 und bedrohten die Angestellte (49, aus Bochum) und ihren Ehemann (54, aus Bochum) unter Vorhalt eines Messers sowie einer Schusswaffe, die ...

mehr