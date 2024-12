Polizei Bochum

POL-BO: Fußgängerin (13) bei Unfallflucht leicht verletzt - Polizei sucht beteiligte Autofahrerin

Herne (ots)

Eine 13-jährige Fußgängerin ist bei einer Verkehrsunfallflucht am Donnerstagnachmittag, 5. Dezember, in Herne leicht verletzt worden. Die Polizei sucht nach einer beteiligten Autofahrerin und Zeugen.

Gegen 16.45 Uhr war die 13-jährige Hernerin zu Fuß auf der Kirchstraße unterwegs. In Höhe der Bushaltestelle "An der Linde" fuhr nach Angaben des Mädchens ein Pkw sehr dicht am Fahrbahnrand vorbei. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß zwischen dem Außenspiegel des Wagens und der Schülerin, wodurch diese stürzte. Sie erlitt leichte Verletzungen.

Eine Rettungswagenbesatzung brachte die 13-Jährige zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus.

Die Fahrerin des Pkw erkundigte sich zunächst nach dem Wohlergehen des Mädchens, anschließend setzte sie ihre Fahrt jedoch fort, ohne sich um eine Unfallaufnahme zu kümmern.

Die Autofahrerin sei etwa 160 cm groß, schätzungsweise 60 Jahre alt und schlank. Sie habe grau-blonde kurze Haare und sei mit einer blauen Hose und einer pinken Jacke bekleidet gewesen. Unterwegs sei sie mit einem blauen Pkw mit Herner Kennzeichen gewesen. Auf dem Fahrzeug sei ein liegender Blitz als Logo abgebildet.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die gesuchte Autofahrerin sowie weitere Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0234 909-5206 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell