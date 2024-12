POL-BO: Tatverdächtiger nach Einbruch in Supermarkt festgenommen

Witten (ots) - Bei einem Unfall auf einem Supermarkt-Parkplatz an der Annenstraße 170 in Witten wurde ein 73-jähriger Wittener am Mittwoch, 4. Dezember, schwer verletzt. Ein Autofahrer (42, aus Witten) fuhr gegen 10.50 Uhr in Schrittgeschwindigkeit über den Parkplatz. Nach aktuellem Stand war er kurz abgelenkt, blickte nach links und übersah deshalb den ...

