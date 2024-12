POL-BO: Versuchter Raub in Bochum - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Herne (ots) - Eine 13-jährige Fußgängerin ist bei einer Verkehrsunfallflucht am Donnerstagnachmittag, 5. Dezember, in Herne leicht verletzt worden. Die Polizei sucht nach einer beteiligten Autofahrerin und Zeugen. Gegen 16.45 Uhr war die 13-jährige Hernerin zu Fuß auf der Kirchstraße unterwegs. In Höhe der ...

mehr