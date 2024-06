Feuerwehr München

FW-M: Technische Rettung nach Verkehrsunfall (Perlach)

München (ots)

Dienstag, 18. Juni 2024, 13.35 Uhr

Unterbiberger / Weidener Straße

Am frühen Dienstagnachmittag ist es im Kreuzungsbereich Unterbiberger Straße und Weidener Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Autofahrer wurde dabei verletzt.

Als die alarmierten Kräfte der Feuerwehr an der Einsatzstelle eintrafen, hatte die Fahrerin eines am Unfall beteiligten BMW ihren Pkw bereits unverletzt verlassen und wurde durch den anwesenden Rettungsdienst betreut. Der Fahrer eines Renault Talisman befand sich verletzt in seinem Auto und wurde durch eine Rettungswagenbesatzung versorgt.

Um den Mann so schonend wie möglich aus dem Fahrzeug zu befreien, öffneten die Einsatzkräfte mithilfe des hydraulischen Rettungssatzes die Fahrerseite großflächig. Dafür entfernten sie beide Türen sowie die B-Säule. Anschließend konnte der Patient aus dem Pkw gehoben und an den Rettungsdienst übergeben werden. Er wurde in den Schockraum einer Münchner Klinik transportiert.

Für die Zeit der Rettung war der Kreuzungsbereich vorübergehend komplett gesperrt. Der entstandene Sachschaden kann seitens der Feuerwehr nicht beziffert werden.

Zum Unfallhergang ermittelt das Unfallkommando der Polizei.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr

Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor.

(ret)

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell