Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Polizeipräsidium Konstanz) - Betrugsmasche mit vermeintlichen Bitcoin-Gewinnen: Polizei warnt vor Fake-Investments (09.12.2024)

Polizeipräsidium Konstanz (ots)

In Wurmlingen ist ein 65-Jähriger Opfer einer Betrugsmasche geworden, bei der ihm vermeintlich hohe Gewinne durch Bitcoin-Investitionen versprochen worden sind. Betrüger kontaktierten ihn per E-Mail und forderten ihn auf, Geld anzulegen, um innerhalb kurzer Zeit einen Betrag von über 100.000 Euro zu erhalten. Der Mann überwies im Zeitraum von Januar 2023 bis Dezember 2024 insgesamt rund 30.000 Euro an die unbekannten Täter, die ihn wiederholt per WhatsApp kontaktierten und neue Kontodaten für Überweisungen durchgaben.

Fälle wie dieser zeigen, wie geschickt Betrüger die Hoffnung auf schnelle Gewinne ausnutzen. Die Polizei rät daher dringend zur Vorsicht bei vermeintlich sicheren Investitionsangeboten im Internet.

So können Sie sich schützen:

- Seien Sie skeptisch bei hohen Gewinnversprechen: Seriöse Investitionen haben immer ein Risiko. Betrüger werben häufig mit unrealistisch schnellen und hohen Renditen. - Angebote gründlich prüfen: Überweisen Sie niemals Geld auf Basis einer E-Mail oder Nachricht. Ziehen Sie gegebenenfalls unabhängigen Rat bei einer Bank oder Finanzberatung hinzu. - Kein Vertrauen in Unbekannte: Personen, die Sie drängen, Geld zu überweisen oder sensible Daten preiszugeben, verfolgen häufig betrügerische Absichten. - Sprechen Sie mit Angehörigen: Tauschen Sie sich mit der Familie oder Freunden aus, bevor Sie Entscheidungen über große Geldbeträge treffen.

Bleiben Sie wachsam und hinterfragen Angebote, um Ihr Vermögen zu schützen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell